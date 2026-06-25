Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Ahlatcı Holding bünyesinde faaliyet gösteren Dünya Katılım Bankası’nın ilk kredi notunu açıkladı. Fitch, bankanın uzun vadeli kredi notunu “B-”, görünümünü ise “pozitif” olarak belirledi.

Fitch Ratings tarafından yapılan değerlendirmede, Dünya Katılım Bankası’nın yerel ve yabancı para cinsinden Uzun Vadeli İhraççı Temerrüt Notları “B-” seviyesinde açıklandı. Bankanın Kısa Vadeli İhraççı Temerrüt Notu ise “B” olarak belirlendi.

Bankanın Türk Lirası cinsinden yükümlülüklerini yerine getirme kapasitesini gösteren Ulusal Uzun Vadeli Kredi Notu “BBB-(tur)” olarak duyuruldu. Kurumun Yaşayabilirlik Notu da “B-” seviyesinde rapora yansıdı.

ALTIN BANKACILIĞINDAKİ

KONUMU İLE ÖNE ÇIKTI

Fitch raporunda, Dünya Katılım Bankası’nın henüz erken faaliyet döneminde olmasına rağmen hızlı gelişen bir finansal yapı ortaya koyduğuna dikkat çekildi. Bankanın sektör ortalamasının üzerinde kârlılık rasyosu yakaladığı belirtildi.

Raporda, bu performansta bankanın altın bankacılığı alanındaki uzmanlığı ve pazardaki niş konumunun etkili olduğu vurgulandı. Altın mevduatlarıyla desteklenen kâr paylaşım hesapları ve yatırımcılara kolaylık sağlayan çevrim içi işlem platformu da olumlu başlıklar arasında yer aldı.

TAKİPTEKİ KREDİ

ORANI DÜŞÜK…

Fitch’in değerlendirmesinde, Dünya Katılım Bankası’nın 2026 yılı ilk çeyrek sonu itibarıyla tahsili gecikmiş krediler oranının yüzde 0,9 seviyesinde olduğu belirtildi. Bu oranın, bankanın kredi risklerini yönetme kapasitesi açısından olumlu bir gösterge olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Raporda ayrıca, bankanın kârlılık/risk ağırlıklı varlıklar oranının yüzde 15,1 seviyesine ulaştığı kaydedildi. Bu verinin, bankanın faaliyet performansındaki yukarı yönlü ivmeyi destekleyen önemli göstergelerden biri olduğu aktarıldı.

GÖKTAŞ: “ÖNEMLİ BİR

KİLOMETRE TAŞI…”

Dünya Katılım Bankası Genel Müdürü İkram Göktaş, bankanın ilk uluslararası kredi derecelendirme notuna ilişkin değerlendirmede bulundu. İkram Göktaş, henüz iki buçuk faaliyet yılını yeni dolduracak bir katılım bankası olmalarına rağmen kısa sürede önemli mesafe aldıklarını söyledi.

Fitch raporunu sahada ortaya koydukları performansın teyidi olarak gördüklerini belirten Genel Müdür Göktaş, Türkiye için belirlenen not tavanı dikkate alındığında güçlü bir finansal zeminde bulunduklarını ifade etti. Göktaş, olumlu finansal rasyoların kendileri için değerli olduğunu kaydetti.

BÜYÜME HEDEFİ

Göktaş, bankacılık sektörünün ana aktörlerinden biri olma hedefiyle yola çıktıklarını belirtti. Fitch değerlendirmesini stratejik hedefleri açısından önemli bir kilometre taşı olarak gördüklerini dile getirdi. Dünya Katılım Bankası’nın yakaladığı büyüme grafiğini önümüzdeki dönemlerde de sürdürmeyi hedeflediğini ifade eden Göktaş, finansal performansın güçlendirilmesi ve katılım bankacılığı alanındaki konumun geliştirilmesi için çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Muhabir: SELDA FINDIK