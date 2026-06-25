Çorum’un gözde eğitim kurumlarından Bahçeşehir Koleji, 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesi nedeni ile mezuniyet heyecanını görkemli bir tören ve konserle Çorumlularla birlikte kutladı.

Bahçeşehir Koleji Çorum Kampüsü’nde öğlen saatlerinde başlayan mezuniyet töreni, renkli etkinliklere ve sürprizlere sahne olacak. BK Çorum Fest ismiyle organize edilen etkinliklerde 8 ve 12. Sınıfların mezuniyet töreninin yanısıra çocuk oyun eğlence alanları, aile katılımlı workshop etkinlikleri, resim ve STEM sergi alanları, hem yöresel hem de modern lezzetlerin sunulacağı yemek stantları da kuruldu.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Ailelerin ve davetlilerin keyifli vakit geçirmesi için tüm detayların özenle planlandığı mezuniyet töreni kapsamında saat 20.00’de ise Grup İkilem tarafından konserle coşku doruğa ulaştı. Bahçeşehir Koleji Kurucusu Kazım Alpoğlu ve okul idarecilerinin evsahipliğinde düzenlenen etkinliklere CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Okul Müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler büyük ilgi gösterdi.

ŞAMPİYONLAR UNUTULMADI

Sahne gösterileri ve STEM Sergisi’nin açılışı ile başlayan programda yıl içinde ilkokul, ortaokul ve liselerde yıl içindeki spor yarışmalarında Türkiye ve Çorum çapında derece yapan öğrencilere ödülleri dağıtıldı. Özellikle Masa Tenisi Genç Kız Takımı’nın muazzam bir başarıya imza atarak Türkiye Şampiyonu olması ve ülkemizi temsil etmek üzere Dünya Şampiyonası’na hak kazandığı vurgulandı.

Bahçeşehir Koleji Ailesi olarak öğrencilerin zihinsel gelişimleri kadar fiziksel ve ruhsal gelişimlerinin önemsendiği; sporu, yaşam kültürün ayrılmaz bir parçası olarak görüldüğü ve başarıların tesadüfi değil; disiplinli çalışmanın, sarsılmaz bir inancın ve Bahçeşehir kültürünün bir sonucu olduğu üzerinde de duruldu.

ÖĞRENCİLERDEN

PİYANO RESİTALİ

Okulun 4/A sınıfı öğrencisi Ilgaz Karagöz’ün piyano ile “Game of Thrones” filminin müziğini aynı sınıftan Berru Avcıoğlu’nun “Old Doll” ve İpek Kenesarı’nın ise “Titanic” isimli eserleri çalması dikkat çeken mezuniyet şöleninde Okul Öncesi Öğretmenleri Ayşenur Alpoğlu, Çiler ÖZER Erkoç, Gonca Coşkun ve Seycan Aksungur’un gözetiminde anasınıfı öğrencilerinin defilesi de ilgi gördü.

4B sınıfı öğrencisi Beril Kepenek’in “Dalgalar”ı piyano ile seslendirdiği programda Sınıf Öğretmenleri Murat Kaya ve Serkan Sağlam rehberliğine Müzik Öğretmeni Elif Cebeci yönetiminde ikinci sınıf öğrencilerinin ritim gösterisi de alkış aldı. 4A sınıfı öğrencisi Defne Gürbüz’ün “Bülbülüm Altın Kafeste”; “4A sınıfı öğrencisi Hazel Kılıç’ın “Mickey Mouse” ve 4B sınıfı öğrencisi Atlas Ertaşmış’ın “Idea 10” isimli eseri piyano ile çaldığı programa Beden Eğitimi Öğretmeni Fatmanur Dalar yönetimindeki horon gösterisi de renk kattı. 4/A öğrencilerinin “Fidayda” performansı ile devam edilen programda STEM ve Resim Sergisi de protokol üyeleri tarafından açıldı. Milletvekili Tahtasız ve Milli Eğitim Müdürü Çağlar stantları gezerek eserlerle ilgili bilgi aldı.

Özel Çorum Bahçeşehir Koleji etkinliklerinde daha sonra mezuniyet törenine geçildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasını ardından 8 ve 12. sınıf öğrencileri tören alanına geldi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından ise Kurucu Kazım Alpoğlu kürsüye gelerek konuşma yaptı.



“GELECEĞİN IŞIĞINI

BUGÜNDEN YAKTIK”

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder” sözünü hatırlatarak Atanın eğitimin bir milletin geleceğini şekillendiren en güçlü unsur olduğunu bizlere işaret ettiğini söyleyen Bahçeşehir Koleji Kurucusu Kazım Alpoğlu mezuniyet şöleninde yaptığı konuşmada, eğitimin yalnızca akademik başarıdan ibaret olmadığını belirterek; özgüvenli, üretken ve değerlerine bağlı bireyler yetiştirmenin önemine vurgu yaptı.

Çorum Bahçeşehir Koleji'nin yalnızca bir eğitim kurumu değil, geleceğe yön verecek nesillerin yetiştiği bir merkez olmayı hedeflediğini belirterek kaliteli eğitimin bir toplumun en büyük güvencesi olduğunu ifade eden Alpoğlu, çocukların hayallerini büyütmek, ufuklarını genişletmek ve onları özgüvenli bireyler olarak yetiştirmenin kurumun temel misyonları arasında yer aldığını söyledi.

Öğrencilerin sahnede sergilediği performansların bu vizyonun somut bir göstergesi olduğunu dile getiren Kazım Alpoğlu, Bahçeşehir Koleji ailesi olarak akademik başarının yanı sıra değerler eğitimi, hayal gücü ve üretkenliği de önemsediklerini kaydetti.

Öğrencilere de seslenen Alpoğlu, “Sizler bu ülkenin yarınlarısınız. Hayallerinizin peşinden cesaretle gidin, beklentilerinizi geniş tutun ve geleceği sizler için hazırlayan bu kurumun her zaman yanınızda olduğunu bilin” ifadelerini kullandı. Festivalin birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirdiğini belirten Kazım Alpoğlu, hayallerin azim ve kaliteli eğitimle birleştiğinde yalnızca bireylerin değil toplumların da kaderini değiştirebileceğini söyledi.

ÖĞRENCİLERE MEZUNİYET

BELGELERİ DAĞITILDI

Kazım Alpoğlu’nun konuşmasının ardından ise 8. sınıf öğrencisi Gülfem Bilginer konuşma yaparak mezuniyet kütüğüne isim plakasını ekledi. Ortaokul öğrencilerinin bayrak ve flama teslimi ve mezuniyet belgelerinin takdimi ile devam eden şölende 12. sınıf öğrencileri adına Bulut Köse konuşma yaparak mezuniyet kütüğüne isim levhasını ekledi. Ulusumuzun bağımsızlık sembolü, gurur kaynağımız şanlı bayrağımızın ve okul flamasının 8. Sınıf öğrencileri tarafından 7. sınıf öğrencilerine; 12. Sınıf öğrencileri tarafından 11. sınıf öğrencilerine teslim edildiği program mezuniyet belgelerinin dağıtılması ile son buldu.



İKİLEM KONSERİ İLE

COŞKU DORUĞA ULAŞTI

12. sınıf öğrencilerinin mezuniyet keplerini havaya atması ile renkli görüntülere sahne olan Özel Çorum Bahçeşehir Koleji mezuniyet şöleninde sahne düzenlemelerinin ardından akşam saatlerinde gerçekleştirilen Grup İkilem konseri ile coşku doruğa ulaştı. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler mezuniyet sevincini müzik eşliğinde kutlayarak unutulmaz bir akşam yaşadı.

Bahçeşehir Koleji yönetimi, mezun olan öğrencilere bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar dileyerek, okulun akademik, sportif ve kültürel alanlarda elde ettiği başarıları artırarak sürdürmeyi hedeflediklerini ifade etti.