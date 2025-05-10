SMMMO hizmet binasının Karakeçili Mahallesi Alaybey Sokak No:96 adresindeki yerinde bugün saat 10.00’da divanın seçimi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayacak genel kurulda açılış konuşmalarının ardından ise çalışma raporları, kesin hesap ve denetleme kurulu raporları okunarak görüşülecek. Yönetim ve Denetim Kurulları’nın ayrı ayrı ibrası ve 2026-2028 yılları bütçesinin karara bağlanacağı kongrede seçimler ise yarın (11 Mayıs 2025 Pazar günü) aynı yerde ve 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Kongrede mevcut Başkan Ceyhan Baran ile Ayhan Şahin’in başkanlık için yarışması bekleniyor.

Editör: Haber Merkezi