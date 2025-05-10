Saadet Partisi İl Başkanı Şuayb Sarı, bugün saat 19.30’da Devlet Tiyatrosu Salonu'nda yapılacak olan kongreye ilişkin sosyal medyadan bir paylaşım yaparak, tüm Çorum halkına davette bulundu.

SP İl Başkanı Sarı paylaşımında; “Aziz hemşehrilerim, sizleri bugün yapılacak olan İl Kongremize davet ediyorum. Genel Başkanımız Mahmut Arıkan'ın da teşrifleriyle yapacağımız ve 'Yeni Bir Dünya' için, 'Yeniden Büyük Türkiye' için, bütün dünyanın kurtuluşu ve saadeti için sağlam bir tuğla koyacağımız İl Kongremize katılımlarınızı bekliyor, hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla selâmlıyorum” ifadelerini kullandı.

Editör: HABER MERKEZİ