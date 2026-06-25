"Beni kepçeci olarak alamaz mısın?"

Cadde üzerinde Başkan Aşgın'la karşılaşan bir vatandaş, Turhan Kılıççıoğlu zamanında belediyede 27 yıl kepçe operatörü olarak çalıştığını belirterek, "Beni Fen İşleri'ne bir kepçeci olarak alamaz mısın?" diyerek iş talebinde bulundu.

"Senin vaktin geçmiş"

Başkan Aşgın ise vatandaşa, "Senin vaktin geçmiş, bundan sonra senin yapacağın takkeyi tak. Öğlen ikindi ya Mimarsinan Cami ya da Ulu Cami'ye git. Öbür dünyada bana dua edersin." ifadeleriyle karşılık verdi.

Aşgın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Abi senin iş bitmiş, yaş geçmiş. Sen bundan sonra acaba umreye yazın mı gideyim, kışın hava serinken mi gideyim? Ulu Cami'nin şadırvanında mı oturayım yoksa Kubbeli'nin şadırvanında mı oturayım? Senin bundan sonra düşüneceğin bu. Sen beni dinle."

Sosyal medyada gündem oldu

Başkan Aşgın ile vatandaş arasında geçen bu diyalogun görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı.