Eğitim Sen önceki dönem Çorum Şube Başkanı Şair-Yazar Ali Ekber Beyaz, yarın (11 Mayıs 2025 Pazar günü) düzenleyeceği bir program ile hem kitaplarını tanıtacak hem de söyleşi ve imza gününde okurlarıyla bulaşacak.

Yavruturna Mahallesi Gezgin Hattuşa Cafe'de yarın 10.30-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikte Şair-Yazar Ali Ekber Beyaz, kitaplarını tanıtarak söyleşiye katılacak. Daha sonra ise kitaplarını imzalayacak.

Aslen Amasya- Gümüşhacıköylü olan Ali Ekber Beyaz'ın yayımlanmış 5 kitabı bulunuyor. “Hasreti Vardı” ve “Susar Güneşin Çocukları” adlı şiir kitabının yanı sıra “Sarı Kantaron”, “Sürgünden Filize” ve “Ekmek Kokusu” adlı deneme kitapları bulunan Beyaz, tüm kitapseverleri yarın Gezgin Hattuşa Cafe'deki etkinliğe davet etti.

Editör: Haber Merkezi