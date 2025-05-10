19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programı çerçevesinde düzenlenen kamplı yürüyüş etkinliği 41 kilometre mesafeden oluşacak. Hattuşa - Alaca Höyük- Kalehisar rotasında yapılacak etkinlik kapsamında müze ve ören yeri gezileri de gerçekleştirilecek.

Hitit Dağcılık Kulübü desteği ile 16-17-18-19 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek faaliyete katılmak isteyenler İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü sayfasında yer alan linkten başvuru yapabilecek.

Sınırlı sayıda yürüyüşçünün kabul edileceği etkinliğin kesin katılımcılarının başvurular arasından yapılacak değerlendirme sonucu belirleneceği bildirildi.

Editör: SELDA FINDIK