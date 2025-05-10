Yapılan resmi açıklamada, hastalıkla mücadele kapsamında alınan bu önlemin tedbir amaçlı olduğu ve geçici süreyle uygulanacağı vurgulandı. Yetkililer, vatandaşların duyarlılık göstermesini ve kurallara uymasını istedi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

“İlimiz genelinde şap hastalığı riski nedeniyle hayvan pazarlarının tamamı ikinci bir emre kadar geçici olarak kapatılmıştır. Halk sağlığını ve hayvan varlığımızı korumak amacıyla alınan bu karara tüm vatandaşlarımızın anlayış göstermesini önemle rica ederiz.”

Editör: Haber Merkezi