Zirve Sürücü Kursu Kurucusu Nihat Polat ve eğitim kadrosu, Trafik Haftası dolayısıyla Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyaret kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ile Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Nuri Güneş makamlarında ziyaret edilerek, hem hafta kutlandı hem de trafik bilincinin artırılması konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Zirve Sürücü Kursu kurucusu Nihat Polat, trafik güvenliğinin yalnızca kurumsal değil, toplumsal bir bilinç meselesi olduğunu vurgulayarak, sürücü kursları ile emniyet ve eğitim kurumlarının bu konuda ortak hareket etmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Editör: HABER MERKEZİ