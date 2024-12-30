23 Nisan Ortaokulu 6/A ve Cumhuriyet Anadolu Lisesi 10/C sınıflarının öğrencileri, Safi Çorum Şeker Fabrikası’nı tanıdılar.

Öğrenciler, tarlada şeker pancarının üretiminden fabrikaya getirilişine, burada işlenip şekere dönüştürülüşüne kadar tüm süreçleri öğrenme fırsatı buldular.

Safi Çorum Şeker Fabrikası Müdürü Ali Yetkin, eğitim kurumlarıyla güçlü bağlar kurduklarını ve öğrencilere, emeğin ve teknolojinin bir araya gelişine tanıklık etme fırsatı sunmaya çalıştıklarını belirterek, “Gençlerimizin öğrenme azmi ve merakı, bizleri gururlandırıyor. Onların üretim süreçlerimizi yakından tanımaları ve bu deneyimi yaşamaları bizim için büyük bir mutluluk kaynağı” dedi.

Geleceğin bilgiyle donanmış, çevresine duyarlı bireyler tarafından inşa edileceğine inandıklarını da vurgulayan Fabrika Müdürü Yetkin, ziyaretlerine gelen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.