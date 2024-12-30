Dahiliye (İç Hastalıkları) Uzmanı Dr. Yalçın Cengiz, Çorum Özel Elitpark Hastanesi’nde göreve başladı.

1987 Elazığ doğumlu olan, evli ve bir kız babası Dr. Yalçın Cengiz, tıp fakültesi eğitimini 2004-2010 yılları arasında Gülhane Askeri Tıp Akademisi ( GATA ) ve 2010-2011 yılları arasında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladı. Uzmanlık eğitimini ise 2016-2020 yılları arasında İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde İç Hastalıkları( Dahiliye) Anabilim dalında aldı.

2020 yılında Çorum Mecitözü İlçe Devlet Hastanesinde iç hastalıkları uzmanı olarak göreve başladı, yaklaşık 4 yıllık çalışma süresinin ardından Çorum Göğüs Hastalıkları Hastanesinde de 5 ay kadar görev yaptı.

Dr. Yalçın Cengiz, şeker, hipertansiyon, obezite, metabolik sendrom, insülin direnci, kolesterol, sindirim sistemi hastalıkları (karaciğer, mide, pankreas, safra kesesi, barsak), romatolojik hastalıklar (eklem romatizması, gut, kas ve eklem ağrıları), osteoropoz (kemik erimesi), hematolojik (kan) hastalıklar, tiroid bezi hastalıkları, vitamin eksiklikleri, beslenme bozuklukları, genel sağlık kontrolleri alanlarında uzmanlaşmış bulunuyor.