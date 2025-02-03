Safi Çorum Şeker Fabrikası, 2018 yılından bu yana, çiftçilerimizin emeğiyle büyüyen ve her geçen yıl daha da güçlenen bir üretim zinciri oluşturmuştur.

Fabrika Müdürümüz Ali Yetkin, bu süreci “Şeker bizim gurur kaynağımız” şeklinde özetlemektedir. Ziraat Müdürü Tamer Tezcan ile birlikte çiftçilerimiz için yürütülen çalışmalar, doğaya ve insana saygılı, yenilikçi ve sürdürülebilir projelerle şekillenmiştir.

BÖLGEYE KATMA DEĞER SAĞLAYAN BİR KURULUŞ

Fabrika olarak, üretim süreçlerimiz yalnızca ekonomik kazanç sağlamanın ötesinde, bölge halkı tarafından takdir edilmekte ve benimsenmektedir. Bu geri bildirim, vizyonumuzu güçlendirmekte ve bizlere gurur vermektedir. Safi Çorum Şeker Fabrikası, bölge ekonomisine katkı sağlamaya, üretim yapmaya ve katma değer yaratmaya kararlılıkla devam etmektedir.

BAŞARIYLA TAMAMLANAN 2024-2025 KAMPANYASI

Bu yılki kampanyada, çiftçilerimizin gayretleri ve iş birliği ile büyük bir başarıya imza atılmıştır. 120 günlük üretim sürecinde 870.000 ton pancar alımı gerçekleştirilmiş ve hedeflenen şeker üretimi başarıyla tamamlanmıştır. Ayrıca, çiftçilerimize sağlanan finansal destek de büyük bir öneme sahiptir. 2024-2025 pancar sezonu boyunca, her ay düzenli olarak toplam 525 milyon TL nakdi avans ödemesi yapılmış; buna ek olarak 275 milyon TL değerinde ayni avans desteği sağlanmıştır. Böylece, toplamda 800 milyon TL’lik bir destek verilmiştir.

ÇİFTÇİLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDİYORUZ

Zorlu iklim ve ekonomik koşullar altında çiftçilerimizin yanında olmak, fabrikamızın temel misyonlarından biridir. 2024 yılı itibarıyla Türkiye genelinde uygulanan kota cezası alt sınırı %90 iken, yönetim kurulu kararıyla fabrikamızda bu oran %70’e indirilmiştir. Ayrıca, doğal afetler (sel, dolu, kuraklık vb.) nedeniyle zarar gören çiftçilerimizin mağduriyetlerini gidermek amacıyla, Çorum Ziraat Odası ve Çorum Panko Birlik ile irtibata geçilerek, başvuran çiftçilerimizin fabrikamıza olan borç ve kota cezaları, yönetim kurulu kararıyla silinmiştir.

ÜRETİM KAPASİTESİNDE ARTIŞ VE EĞİTİMLER

Safi Çorum Şeker Fabrikası, son 8 yılda, çiftçilerine sağladığı desteklerle 550.000 ton pancar üretimi rekoltesini 850.000 ton seviyelerine çıkarmayı başarmıştır. Sözleşmeli 2.600 çiftçimizin yanı sıra, bölge ekonomisine de katkı sağlanmıştır. Bu süreçte, çiftçilere düzenli olarak modern tarım eğitimleri verilmiş ve verimlilik oranları artırılmıştır. Fabrikamız, modern temizleme ve yükleme makineleriyle araziden pancar alımını gerçekleştirirken, toprak verimliliğini artırma ve toprağın değerini geri kazandırma konusunda titizlikle çalışmaktadır.

ŞEFFAFLIK VE TEKNOLOJİK YATIRIMLAR

Safi Çorum Şeker Fabrikası, şeffaflık ilkesine büyük önem vermektedir. Bugün ve gelecekte, üretim süreçlerine dair şeffaflık ve denetim mekanizmalarını güçlendirmeye devam edecektir. Fabrikamıza gelen pancarların polar ve fire analizleri, hammadde temin yönetmeliğine uygun olarak yapılmaktadır. Bu analizler, Çorum Ziraat Odası ve Çorum Panko Birlik gözlemcileri eşliğinde yapılmaktadır. Ayrıca, çiftçilerimize şeffaf bir hizmet sunmak amacıyla fabrikamızda kurulan 7/24 izlenebilir kamera sistemleri ile online analiz izleme imkânı sağlanmıştır. Çiftçilerimiz, analiz sırasında bulunduklarında süreci takip edebilme fırsatına sahiptir.

YENİ YATIRIMLAR VE ÇİFTÇİ DESTEK SİSTEMLERİ

Son yatırımlarımız arasında, çiftçilerimizin fabrikada bekleme sürelerini minimize etmek amacıyla randevu sistemi ve sevkiyat programları uygulanmaya başlanmıştır. Bu sistem sayesinde, çiftçilerimiz daha hızlı ve verimli bir şekilde hizmet alabilmektedir.

Safi Çorum Şeker Fabrikası, geleceğe ışık tutan projelerini ve bölge ekonomisine katkılarını hem yerel hem de ulusal ölçekte sürdürmeye devam edecektir.