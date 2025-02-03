Açılışa Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, ÇESOB Başkanı Recep Gür, hayvan severler, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Yardımcısı Zahir “hayırlı olsun” dilekleriyle kurdeleyi keserken, Ecem Pet Shop sahibi Mustafa Kenan da, işyerinde her türlü evcil hayvan ürünlerinin bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Pet shopumuzda, evcil dostlarımız için kıyafetler, oyuncaklar ve ihtiyaçları olan tüm malzemeler yer alıyor. Ayrıca kuş ve akvaryum için gerekli tüm ürünler de mevcut.”

Osmancık Caddesi 51/B adresindeki pet shopun telefonu: 0.545.4571452

Mustafa Kenan ve yakınlarının mutluluğu…