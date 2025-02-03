Önceki dönem Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı, eğitimci Ali Ekber Beyaz, 41 yıllık meslek yaşamını geride bırakarak emekli oldu.

Gümüşhacıköy kökenli olan Ali Ekber Beyaz, emektlilik yaşamını geç irmek üzere Mersin’in Aydıncık ilçesine yerleşecek.

Cumartesi günü Tüm Bel-Sen Çorum Şube Başkanı Nevzat Veldet’le birlikte gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a veda eden Ali Ekber Beyaz, 27 yıldır Çorum’da görev yaptığını belirterek, artık kendisini Çorumlu olarak gördüğünü, Mersin’de yaşamakla birlikte Çorum’la irtibatının hiç kesilmeyeceğini söyledi.