Dışarıdan gelen idari yöneticilerin, yargı mensuplarının, bürokratların, kentin eşrafı, önde gelenleri ile tanışmaları, görüş alışverişinde bulunmaları, sorunlara çözüm üretmeleri için düşünülmüş sivil oluşumlardır.

Doğası gereği “seçkinci-elitist” bir görüntü sergiler. Ama, hedef itibariyle halk yararına, halk içindir.

Türkiye’nin dört bir yanında kurulan şehir kulüpleri, yıllar yılı cumhuriyet değerlerinin halk arasında benimsenmesi, milli birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi, devlet-vatandaş ilişkilerinin sağlıklı biçimde yürütülmesi açısından çok önemli işlevler görmüştür.

Çorum Şehir Kulübü de, Çorum’un gelişmesi, kalkınması, Çorum yararına talep ve beklentilerle ilgili kamuoyu oluşturulması adına tarihi öncülükler üstlenmiş çok önemli bir toplumsal kurumdur.

Çorum Şehir Kulübü’nün Başkanlığı’nı halen, büyük bir özveriyle Av.Ahmet Ünal yürütüyor.

Yine işletmecilerin özverili çabalarıyla, uzun yıllardan beri canlı müzik sunulan Şehir Kulübü, Çorum’un önemli bir ihtiyacına cevap veriyor. Canlı müzik, şimdiye kadar “halk müziği” ağırlıklı idi. İşletmenin yeni ortağı çift, bu alanda bir yenilik yaparak, önceki akşam “Türk Sanat Müziği” programı hazırladılar.

Solist Emrah ve arkadaşları, sanat müziğinin seçme esenlerinden ve özgün müzik parçalarından güzel bir repertuarla konuklarını mest ettiler.

Kent kültürünün önemli bir organı olan Şehir Kulübü’nün yaşatılması, güçlendirilmesi adına, kendisini demokrat, çağdaş, uygar diye tanımlayan, ulusal değerlere bağlı herkese önemli görevler düşüyor.