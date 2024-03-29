“HALK DERSHANELERİ AÇILACAK”

Projeleri kamuoyunda heyecanla karşılanan Çöphüseyinoğlu, “İlk öğrenim, lise ve üniversiteye hazırlananlar için ‘halk dershaneleri’ açılacak. Dershanelerimizde hem imkanı olmayanlara eğitim, hem de atanamayan öğretmenlerimize iş imkanı sağlanacak. Belediye bünyesinde kız ve erkek öğrenci yurtları açılacak. Üniversite öğrencilerine toplu ulaşım ücretsiz olacak” diyerek projelerinden örnekler verdi.

“ÇORUM’UN İMAJI VE ALTYAPISI GÜÇLÜ OLMALI”

Gençlere yatırım yapacaklarını, işsizliği, gelecek kaygısını ortadan kaldıracaklarını dile getiren CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, “Çorum’un büyümesi, gelişmesi gerekiyor. Göç veren değil, göç alan bir şehir olmalıyız. Sanayi potansiyelimiz başka yerlere gitmemeli. Üreticimiz, insan ve akıl gücümüz Çorum’da kalmalı. Üniversiteyi bitiren gençlerimizin Çorum’a tekrar dönmesi için gereken tüm altyapıyı hazırlayacağız, kentimizin imajını, altyapısını güçlendireceğiz” diye konuştu.

“ÇORUM, 60. SIRADA. HİÇ YAKIŞMIYOR…”

Yaşanabilir iller sıralamasında Çorum’un 60. sırada yer aldığını, bu tablonun Çorum’a yakışmadığını ifade eden Çöphüseyinoğlu, “Hedef, Çorum’u ilk sıralara yükseltmektir. Çorum’a tayini çıkan sevinerek gelmeli, insanlar ailesini de getirmeli, Çorum’da yaşamak, Çorum’da kalmak istemeli. Bu da sosyal imkanlar, eğitim kurumları ve ulaşımın çözülmesi ile olacaktır.

Kentimizin sosyal ve kültürel yaşam açısından da güçlenmesi için gereken tedbirleri alacağız. Marka şehrin marka takımı olması gerektiğine inanıyoruz. Çorum FK’mıza çok daha iyi yerlerde olması için gereken desteği vereceğiz, amatör kulüplerimize de sahip çıkacağız. Sadece futbol değil, sporun her alanında gençlerimize sahip çıkacağız” şeklinde konuştu.

“EĞİTİME YATIRIM, GELECEĞE YATIRIMDIR”

Çöphüseyinoğlu, “Üniversitede üstün başarı gösteren gençlerimize, milli sporcu, akademisyen vb. hemşehrilerimize burs, ödül ve destekler verilecek. Üniversite öğrencilerine okula giderken toplu taşımada ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacak.

İlk öğrenim, lise ve üniversiteye hazırlananlar için “halk dershaneleri” açılacak. Dershanelerimizde hem imkanı olmayanlara eğitim, hem de atanamayan öğretmenlerimize iş imkanı sağlanacak. Belediye bünyesinde kız ve erkek öğrenciler için yurtlar açılacak” ifadesini kullandı.

CHP Adayı Çöphüseyinoğlu ayrıca, Çorum’un halkçı belediyeciliğe kavuşması için 31 Mart seçimlerinde tüm halkı sandığa davet ederek, bilinçli bir şekilde oy kullanmalarını istedi. (Haber Merkezi)