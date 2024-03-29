Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Başkanı ve Parti Meclisi Üyesi Aylin Nazlıaka, bugün Çorum’a gelerek, CHP Belediye Başkan Adayı Mimar H. Levent Çöphüseyinoğlu’na destek isteyecek ve çeşitli etkinliklere katılacak.

Aylin Nazlıaka’nın Çorum programı hakkında bilgi veren CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Nazlıaka’nın saat 13.30’da İl Başkanlığını ziyaret edeceğini daha sonra ise saat 14.00’de Hünkar Hacı Bektaş Veli Parkı’nda vatandaşlara hitap edeceğini söyledi.

Aylin Nazlıaka’nın esnaf ziyaretleri de gerçekleştireceğini ifade eden Solmaz, Hünkar Hacı Bektaş Veli Parkı’nda düzenlenecek olan halk buluşmasına tüm Çorum halkını ve partilileri davet etti.

Editör: Haber Merkezi