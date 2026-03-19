Çorum Valiliği öncülüğünde “Bir milletin fedakârlığı, bir bayrağın hürriyeti” temasıyla gerçekleştirilecek etkinlikler Çorum Şehitliği’ndeki çelenk sunma töreni ile başladı.

Anma programına Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Kubilay Ayvaz, İl Garnizon Komutanı Mühendis Albay Fatih Yiğit, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mete Bayrak, protokol üyeleri, şehit aileleri, siyasi parti üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Buradaki Şehitler Anıtı’na çelenlerin sunulması ile başlayan programda saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin icra edildiği törende şehit kabirlerine karanfil bırakıldı. Tören dua edilmesiyle sona erdi.



Vali Ali Çalgan, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi’nin 111. yıldönümünde şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi. Şehitlerin manevi huzurunda saygıyla eğildiklerini belirten Vali Çalgan, “Sizler cennet vatanımızı savunmak uğruna gözünüzü kırpmadan canlarınızı feda ettiniz. Bu eşsiz fedakârlığınız, milletin gönlünde ebediyen yaşayacak; sergilediğiniz kahramanlık, şanlı tarihimizin altın sayfalarında daima onurla anılacaktır. Bizler de kanlarınızla sulayarak bizlere emanet ettiğiniz bu cennet vatanı her daim koruyacak, istiklalimizden ve istikbalimizden asla taviz vermeyeceğiz. Çanakkale ruhunu miras alan nesiller olarak geleceğimizi güvenle inşa etmek için var gücümüzle çalışacak, milli değerlerimize sahip çıkarak müreffeh bir ülkeyi gelecek kuşaklara aktaracağız.” dedi.

Şehitlikteki programın ardından etkinlikler Çorum Devlet Tiyatro Salonu'nda devam etti. İlk olarak Devlet Tiyatrosu fuayesinde “Çanakkale Destanı Canlı Tarih ve Diorama Sergisi” açıldı. Sergide, Çanakkale Savaşı’nın önemli anlarını yansıtan görseller ve canlandırmalar ziyaretçilerden büyük beğeni topladı. Ardından ise anma programı saat 10.45’te Çorum Devlet Tiyatrosu Salonu’nda geniş katılımla gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Bahçelievler Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Fidan ile Garnizon Komutanlığı’ndan Personel Yüzbaşı Cem Ocak günün anlam ve önemine ilişkin konuştu. 18 Mart nedeni ile düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği programda “Çanakkale Geçilmez” adlı oratoryo ve tiyatro gösterisi sahnelendi. Çanakkale türkülerinin seslendirildiği müzik dinletisi ile program sona erdi.