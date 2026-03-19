Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Ramazan Bayramı öncesinde düzenlenecek Arife Duası programı için vatandaşlara davette bulundu. Yapılan açıklamada, tüm Çorum halkının programa katılımından memnuniyet duyulacağı ifade edildi.

Program, bugün (19 Mart 2026 Perşembe günü) saat 16.30’da Saat Kulesi Tarihi Kent Meydanı’nda (Veli Paşa Hanı önü) gerçekleştirilecek. Manevi atmosferin hâkim olacağı etkinlikte, bayram öncesi birlik ve beraberlik duygularının pekiştirilmesi hedefleniyor.

ÇESOB Başkanı Gür tarafından yapılan davette, Ramazan ayının manevi iklimine uygun şekilde gerçekleştirilecek Arife Duası programına tüm vatandaşlar davet edilerek, “Katılımınızdan onur duyarız” ifadelerine yer verildi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ