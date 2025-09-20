Çorum’da “19 Eylül Gaziler Günü” nedeniyle Ulucami’de Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Şehitlerimiz ve merhum gaziler için Cuma namazı öncesinde Ulucami’de düzenlenen Mevlid-i Şerif programına Vali Ali Çalgan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Kubilay Ayvaz, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri katıldı.

Programda din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edilerek tüm şehitler ve gazilere rahmet dilendi. Programa, Çorum halkının yanı sıra şehit aileleri ve gaziler de katıldı.

