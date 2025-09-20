Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Av. Oğuzhan Kaya, 19 Eylül Gaziler Gunü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya mesajında, “Milli birlik ve beraberliğimizin teminatı olan kahraman gazilerimize devletimizin verdiği önemin bir ifadesi olarak, 19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e 'Mareşal' rütbesi ile 'Gazi' unvanının verildiği günün yıl dönümünü 'Gaziler Günü' olarak kutlamaktayız” dedi.

“Gazilerimizin yaptıkları fedakârlıklarla bizlere nice şanlı zaferler ve kahramanlıklarla dolu bir geçmiş armağan etmiştir. Ay yıldızlı al bayrağımız, onların cesareti sayesinde vatanımızın semalarında gururla dalgalanmaktadır” diyen Milletvekili Kaya, “Vatanı, milleti, bayrağı ve tüm kutsal değerleri için şehitlik ve gazilik onuruna erişmeyi mukaddes bir değer olarak gören şehitlerimiz ve gazilerimiz ile onların bizlere emaneti olan aileleri ve yakınlarına devletimiz ve aziz milletimiz minnettardır. Bu duygu ve düşüncelerle, gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutluyor; Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize en derin saygılarımı sunuyor, sağlıklı uzun ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Muhabir: SELDA FINDIK