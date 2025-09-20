Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, beraberinde Alaca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Günser Şirin ile birlikte Ahlatçı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’yı ziyaret etti.

OSB İÇİN ÖNEMLİ ADIM

Ziyarette, Alaca’da kurulması planlanan Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili kapsamlı bir dosya Çorumlu iş insanı Ahmet Ahlatcı’ya sunuldu.

Alaca Belediye Başkanı Arslan, ilçenin ekonomik ve sanayi anlamında güçlü bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, “Canla başla kollarımızı sıvadığımız Organize Sanayi Bölgemiz ile ilgili hazırlamış olduğumuz dosyamızı kendilerine sunduk. İlçemizin geleceği için büyük önem taşıyan bu projenin hayata geçirilmesi adına önemli adımlar atıyoruz” dedi.

Ziyarette Ahmet Ahlatcı, roket ve füze yakıt üretim tesisiyle ilgili sunulan dosyayı dikkatle inceleyeceğini ve konuyla ilgileneceğini belirtti.

Şerif Arslan, Ahmet Ahlatcı’nın bu yatırımı Alaca’ya yapması durumunda ilçenin ekonomik kalkınması açısından tarihi bir fırsat olacağının altını çizerek, “Sayın Ahmet Ahlatcı’ya, ilgi ve alakalarından dolayı ilçem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Alaca için canla başla çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Ziyaret, samimi bir sohbet ortamında gerçekleşirken, ilçenin geleceği için yapılacak yatırımlar konusunda güçlü bir iş birliği mesajı da verilmiş oldu.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ