Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Özkan Yandım ile Merkez İlçe Başkanı Koray Mustafa Tutkun siyasi partileri ziyaret ederek yarın yapılacak olan BBP olağan il kongresine davette bulundu.

Yandım ve Tutkun yarın saat 13.30’da Devlet Tiyatro Salonu’nda yapılacak BBP İl Kongresi’ne Genel Başkanları Mustafa Destici’nin katılacağını da hatırlattı.

Bu kapsamda Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşcu ve YRP Merkez İlçe Başkanı Ferhat Yeğen ile Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Yıldırım Külcü’ye ziyarette bulunan Yandım ile Tutkun kongre davetinde bulundu. Ziyaretlerde Çorum üzerine sohbet edildi.

