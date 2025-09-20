İki günde 5 il başkanı istifa etti

AK Parti teşkilatında yaşanan istifa siyaset gündeminin en önemli konularından biri haline geldi. İlk olarak Muğla İl Başkanı Haluk Laçin ve Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım'ın istifalarını duyurmasının ardından, bugün üç il başkanı daha görevlerinden ayrıldığını açıkladı.

Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk ve Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir'in de sosyal medya hesaplarından istifa kararlarını paylaşmasıyla birlikte toplam istifa eden il başkanı sayısı beşe yükseldi.

"Teşkilatlara neşter vurulması gerekiyordu"

Eski AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, istifa sayısının artacağını öngördüğünü belirtti.

Tayyar'ın açıklamaları şöyle:

"AK Parti'de istifa eden il başkanı sayısı 5'e yükseldi. Bu sayı daha da artacak gibi gözüküyor. Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, seçime doğru teşkilatlara çekidüzen vermeye çalışıyor."

"Mevzu derin" Uyarısı

Tayyar, parti teşkilatında yapılan değişiklikleri desteklediğini ifade ederek, "Teşkilatlara bir neşter vurulması gerekiyordu, doğrusunu yapıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

Eski milletvekili, konunun derinliğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Umarım, ellerini korkak alıştırmaz, neşteri daha derine vururlar. Çünkü, mevzu derin."

Siyasi çevrelerde yankı uyandırdı

AK Parti'de yaşanan bu toplu istifa dalgası, siyasi çevrelerde geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. Partinin seçim öncesi teşkilat yapılanmasında köklü değişikliklere gittiği yorumları yapılıyor.

Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş'ün seçim hazırlıkları kapsamında il teşkilatlarında yeniden yapılanma sürecini başlattığı ve bu kapsamda daha fazla değişikliğin gelebileceği belirtiliyor.