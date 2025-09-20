Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, 19 Eylül Gaziler Günü nedeni ile bir mesaj yayınladı.

Toprağı vatan yapan; bağımsızlığımızı ebedîleştiren şehitlerin mübarek kanları, gazilerin ise emsalsiz fedakârlığı olduğunu dile getiren MHP İl Başkanı Çıplak, “Gazilik, kahramanlıkla yoğrulmuş bir iman mührü; ömür boyu taşınacak şeref madalyasıdır” dedi.

Türk milletinin tarih boyunca gazilerin omuzlarında yükseldiğini, gazilerin fedakârlıklarıyla varlığını koruduğunu, kolu kopsa da vatanını bırakmayan, bacağını kaybetse de bayrağını yere düşürmeyen, gözünü yitirse de zalime boyun eğmeyen gazilerin; istiklâlin bekçileri ve istikbalin müjdecileri olduğunu da dile getiren Çıplak mesajında şu görüşlere yer verdi: “Gazilik; hiç sönmeyecek bir irade ve iftihar meşalesidir. Şehadetin hemen yanı başında duran, ölüme meydan okuyan, korkuya savaş açan inanmış yüreklerin en büyük kıvancıdır.

Bilinmelidir ki gazilerimiz başımızın tacı, bağımsızlığımızın kilidi, milli bekamızın teminatıdır. MHP olarak, gazilerimizin her daim yanındayız. Onların hakları, onurlarından asla ayrı tutulamaz. Gazilerimiz birdir, aynıdır; her biri Türk milletinin şeref nişanıdır. Bu vesileyle, aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve dualarla anıyor; kahraman gazilerimize huzur, sağlık ve uzun bir ömür diliyorum. Şehitlerimizin aziz hatırasına, gazilerimizin mukaddes emanetine daima sahip çıkacağımızı bir kez daha vurguluyoruz.”

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR