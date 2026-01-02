Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı’nda bulunan Yurduntepe Kayak Merkezi, yeni yıl tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşların akınına uğrandı.
Ankara, Samsun, Çorum başta olmak üzere çevre illerden gelen vatandaşlar, tatili kayak ya da kızak yaparak değerlendi. Kayak merkezine gelen vatandaşlar, araçlarıyla Yurduntepe Kayak Merkezi’nde kuyruk oluşturdu. Tatilin tadını çıkartan çocuklar ise kızakla kayarak eğlendi. Bazı vatandaşlar ise düzenlenen ATV turlarına katılma fırsatı buldu.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı