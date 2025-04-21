Çorumlu Şehit Jandarma Uzman Çavuş Habib Gökce'nin şehadetinin yıldönümünde Mevlid-i Şerif okutuldu.

J. Uzm. Çvş. Habib Gökce'nin ailesi ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şubesi işbirliğinde düzenlenen Mevlid-i Şerif’e Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Dernek Başkanı Galip Deniz ve vatandaşlar katıldı.

Düzenlenen Mevlid-i Şerif’te başta 19 Nisan 2016 tarihinde şehadete eden J. Uzm. Çvş. Habib Gökçe olmak üzere tüm Şehitlerimiz için dua edildi.

Belediye Başkanı Aşgın da; “Cennet mekan şehidimize ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Mevla, tüm şehit ve gazilerimizden razı olsun” şeklinde görüşlerini dile getirdi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ