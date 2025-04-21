AK Parti Genel Merkezi tarafından başlatılan “Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor” buluşmalarının ilki Bedesten’de gerçekleştirildi.

Burada düzenlenen toplantıda konuşan Belediye Başkanı Aşgın, “Gülabibey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan alan bizim mülkiyetimiz içerisinde. Nadık bölgesinde yer alan kısımda ise hazineden almamız gerekenler var. Süreci başlattık. 1 yıl içerisinde 2 şehir ormanımız içinde ağaçlandırma, yürüme yolları ve rekreasyon çalışmalarını hayata geçireceğiz” dedi.

Editör: Haber Merkezi