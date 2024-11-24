24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında, Çorum Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından düzenlenen etkinlik Abdibey Camii’nde gerçekleştirildi.

Etkinlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, şehit öğretmenler ve ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenler için mevlit ve hatim duası okundu.

Etkinlik, öğretmenlerin toplumdaki önemli rolünü hatırlatırken, aynı zamanda şehit öğretmenlerin ve geçmişte hayatını kaybeden öğretmenlerin anısını yaşatmaya yönelik bir anlam taşıdı. Mevlit sonrası, cami cemaatine Okul Müdürlüğü tarafından helva ikramı yapıldı.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bu özel gün vesilesiyle emeği geçen öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti. Bu anlamlı etkinlik, öğretmenlerin fedakarlık ve özverilerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Editör: HABER MERKEZİ