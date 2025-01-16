Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Genç Erkekler Güreş Grup Birinciliği 11-13 Ocak tarihleri arasında Artvin’de yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda okuldan öğrencinin ter döktüğü grup müsabakalarında Çorum’u Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri temsil etti. Antrenör Yasin Bolat önderliğinde Çorumlu güreşçilerden Mümin Korucu 90 kiloda birinci, Nedim Metin 110 kiloda ikinci, Necati Bozkurt 60 kiloda ikinci, Berat Aktaş 51 kiloda ikinci, Yusuf Koçak 48 kiloda üçüncü, Efe Koca 80 kiloda üçüncü, 55 kiloda Ayberk Uzun beşinci ve 70 kiloda Bedirhan Kınıklı beşinci olmayı başardı.

Takımlar sıralamasında toplam 165 puan toplayan Şehit Mustafa Solak Anadolu Lisesi ikinci olarak 17-21 Şubat tarihleri arasında Tokat’ta yapılacak olan Türkiye Şampiyonası’nda mücadele etmeye hak kazandı.