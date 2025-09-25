Vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmanın bir görev değil, bir vefa borcu olduğunu ifade eden Vali Çalgan, “Milletimizin birliği ve beraberliği uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi hayırla yâd ediyorum” dedi

Mevlid yemeğine şehit ailesi ve yakınları ile birlikte İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın ile diğer davetliler katıldı.

Din görevlilerinin Mevlid-i Şerif okuması ile başlayan ve yemekle devam eden program sonunda başta Şehit İstihkam Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam olmak üzere vatanı uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimiz için dua edildi.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ