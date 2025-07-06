2016 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Bekir Eren Deniz’in kardeşi ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şube Başkanı Galip Deniz’in oğlu Yiğit Deniz, hayatını Dilem Güravşar ile birleştirdi. Şehit kardeşinin düğünü sadece bir evlilik merasimi değil; aynı zamanda bir vefanın, sadakatin ve şükranın simgesi oldu.

Nikahı Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın kıyarken, çiftin nikah şahitliğini Çorum Valisi Ali Çalgan, eşi Halide Çalgan, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya yaptı. Gecede duygu dolu anlar yaşanırken, gözler zaman zaman doldu, alkışlar ise hiç dinmedi.

Vali Ali Çalgan, nikah sonrası yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: “Yiğit, bir şehit kardeşi olmanın onurunu ve sorumluluğunu her zaman taşıdı. Bugün burada sadece iki gencin değil, milletçe bir duygunun birleşmesine tanıklık ediyoruz. Şehidimizin emanetine sahip çıkan bu güzel aileyi yürekten kutluyorum. Dilem ve Yiğit evlatlarımıza huzurlu, sağlıklı bir ömür diliyorum.”

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise nikah töreninde duygularını şöyle dile getirdi: “Yiğit kardeşimizin şahsında tüm şehit ailelerimizi sevgiyle kucaklıyorum. Bu düğün, millet olarak vefamızı bir kez daha gösterdiğimiz özel bir gün. Nikahlarını kıyarken sadece resmi bir görev yapmadım; yüreğimle, dua ederek evet dedim. Genç çiftimize ömür boyu mutluluklar diliyorum.”

Düğüne ayrıca AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, Genel Başkan Yardımcısı Murat Arslan, Ankara 1 Nolu Şube Başkanı Alparslan Fırat ve çok sayıda davetli katıldı.

Davetliler genç çifti kutlayarak Deniz ve Güravşar ailelerini kutladı.

Muhabir: Haber Merkezi