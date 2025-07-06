Yıllardır yaşadığı zorluklar nedeniyle günlük hayatını idame ettirmekte güçlük çeken Çorumlu bir vatandaşın beklediği yardım, AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı'nın devreye girmesiyle ulaştı.

Çorum merkeze bağlı Abdalata Köyü'nde gerçekleşen ve duygusal anlara sahne olan teslimatla birlikte, bir ailenin en büyük derdi çözüme kavuştu.

AK Parti Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı’nın girişimleriyle, Çorum’un Abdalata Köyü’nde yaşayan Halil Gök’e ihtiyacı olan akülü araç teslim edildi. Ahlatcı’ya Gülabibey Mahalle Muhtarı Hasan Belli ve Abdalata Köyü Muhtarı Mehmet Dalyan da eşlik etti.

Samimi bir ortamda geçen buluşmada Halil Gök’ün yaşamını kolaylaştıracak araç, birebir teslim edildi. Teslimde duygularını paylaşan Ahlatcı, destek verdikleri her bireyin mutluluğunu önemsediklerini vurgulayarak, “Halil abimizin duası ve memnuniyeti her şeye değer. Rabbim sağlıkla kullanmayı nasip etsin” dedi.

Halil Gök ise teşekkürlerini dile getirerek, uzun süredir ihtiyaç duyduğu akülü araca kavuşmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Yeni aracıyla birlikte günlük yaşamında daha bağımsız olacağını söyleyen Gök, destek veren herkese minnettar olduğunu belirtti.

Milletvekili Ahlatcı ziyarette köy halkıyla da bir araya gelerek vatandaşların taleplerini dinledi. Abdalata Köyü sakinleriyle yerel sorunlar ve beklentiler üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Muhabir: Haber Merkezi