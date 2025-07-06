Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan TEKNOKENT’in Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı.

Toplantıya Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Çorum TEKNOKENT Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çetin Başaranhıncal, HİTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eşref Savaş Başcı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, OSB Müdürü Özden Özgür Yalçın, Yönetim Kurulu Üyesi Hayri Şamlı ile diğer Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda ayrıca TEKNOKENT Genel Müdürü Dr. Mustafa Reşit Haboğlu, Genel Müdür Yardımcıları Duygu Candemir, Dr. Necmi Ocak, İdari ve Mali İşler Sorumlusu Seren Taştan da hazır bulundu.

TEKNOKENT Yönetim Kurulu Toplantısı’nda bölgedeki teknoloji geliştirme faaliyetleri ve yeni dönem hedefleri ele alındı. Mevcut projelerin durumu, üniversite-sanayi iş birlikleri ve yeni yatırım planlarının masaya yatırıldığı toplantıda söz alan TSO Başkanı Başaranhıncal, Çorum TEKNOKENT’in bölge sanayisi açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

“Çorum’un teknolojik dönüşümde söz sahibi olabilmesi için TEKNOKENT'in üniversite-sanayi iş birliklerini güçlendirmesi hayati önem taşıyor. Girişimcilik kültürünü destekleyen, gençleri Ar-Ge’ye yönlendiren yapılar oluşturmalıyız. Bu konuda Ticaret ve Sanayi Odası olarak her türlü desteğe hazırız.”

Toplantıda, mevcut kuluçka merkezleri, mentorluk programları, TÜBİTAK ve KOSGEB destekli Ar-Ge projeleriyle ilgili güncel durum değerlendirmesi yapıldı. Ayrıca, TEKNOKENT bünyesindeki firmaların 2025 yılı hedefleri, istihdam planlamaları ve potansiyel yatırımcı görüşmeleri hakkında bilgi paylaşıldı.

Muhabir: Haber Merkezi