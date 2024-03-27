Çorum Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği, Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü, Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ortaklığı ve Alapala Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. başta olmak üzere özel sektörün de destek verdiği projenin Fatih Tekin Mesleki Eğitim Merkezinde uygulanan diğer ana bileşeni çerçevesinde, metal işleme alanında modern eğitim tezgâhları tedarik edildi. Eğitim alanlarının modernizasyonu için yürütülen tadilat süreci tamamlandı. Öğrenciler modern eğitim ortamında, imalat sanayinde kullanılan modern tezgâhlarla aynı özelliklere sahip modern eğitim tipi tezgâhlarda eğitim almaya başladı.

Proje çerçevesinde ayrıca mezun takip sisteminin Çorum’da etkinleştirilmesi, alan öğretmenlerinin teknik eğitimi ve mesleki eğitime ilişkin farkındalığın arttırılması yönünde çalışmalar yapılıyor.

Toplam bütçesi 4,4 milyon TL olan 2,6 milyon TL SOGEP desteği sağlanan projenin uygulama süresi Mayıs ayında sona erecek.

Editör: İHA AJANS