Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmeni Sevil Çiftçi’nin de proje ortağı olduğu projeye ilimizden 2 olmak üzere 11 ortak katılıyor.

Dünyada ve ülkemizde öğretmenler ve öğrencileri biraraya getirerek eTwinning portalı ile eğitime katkı sağlanmasının amaçlandığı proje kapsamında öğretmenlerin portal üzerinden öğrencilere edebiyatı tanıttığı, edebiyatı onlara sevdirip yaşayarak öğrenmelerinin amaçlandığı, aynı zamanda dünya kültüründen farklı özelliklere sahip öğretmen ve öğrencilerinin buluşarak işbirliği içinde çalışmalarının amaçlandığı dile getirildi.

Türkiye ve Azerbaycan ortaklı “Hayata Değer Kat” projesinin kuruculuğunu Diyarbakır /Bağlar Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi’nden Zeynep Keskin ve Azerbaycan’dan Sumgayıt 26 nömralı Tam Orta Mektepten Tarana Muradova üstlendiği, ayrıca projenin diğer ortaklarının Çorum Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Sevil Çiftçi, Çorum Merkez Bilge Kaan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Eylem Kandemir, Adana / Seyhan Şehitlik İmam Hatip Lisesi’nden Özlem Bilgin, Ankara/ Bağlıca Anatolian Higt School’dan Leyla Çinici, Antalya/ Döşemealtı Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi’nden Duygu Yalçın, Diyarbakır / Bağlar Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi’nden Mihriban Tekin, Ankara / Mamak Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Gökçe İgit, Trabzon Vakfıkebir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Esra Akdin ve Fuzuli şehrinden 1 nömreli Tam Orta Mektepten Samire Gambarovadan oluştuğu belirtildi.

Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Sevil Çiftçi, bu projenin okul ve öğrencilerine yeni bir vizyon, eğitime yeni bir bakış açısı katacağını düşündüklerini söyledi.

Çiftçi, projede afiş ve logo çalışmaları, sorumluluk temalı Atasözü ve Deyimler sözlüğü çalışması, Sevgi temalı şiir yazma çalışması, değerler ağacı çalışması ve Takvim gibi çalışmalar yapıldığını ve proje çalışmalarının önümüzdeki dönemde de devam edeceğini sözlerine ekledi.

Editör: HABER MERKEZİ