Çorum Eczacı Odası olarak, eczanelerin 1. basamak sağlık hizmet sunucusu olma misyonuna vurgu yapan Oda Başkanı Erol Afacan, “Eczaneler, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi konusunda kritik bir rol oynamaktadır.Avrupa ve dünya genelinde, aşılama hizmetleri giderek daha fazla eczanelerce ve eczacılar tarafından uygulanmakta ve takip edilmektedir. Bu durum, eczacıların sağlık alanındaki bilgi birikimi, erişilebilirlikleri ve toplumla doğrudan ilişki kurma kapasiteleri göz önüne alındığında oldukça mantıklıdır” dedi.

Erol Afacan sözlerine şu şekilde devam etti: “Eczaneler, aşı hizmetlerinin sunumu ve danışmanlığı konusunda eğitimli profesyonelleriyle, toplumun aşıya erişimini kolaylaştırmakta ve aşı güvenliği konusunda bilinçlendirme çalışmaları yürütmektedirler. Bu, toplumun genel sağlığını artırmak adına büyük bir adımdır.

Çorum Eczacı Odası olarak, aşıların etkili bir şekilde uygulanması ve takip edilmesi konusunda eczanelerin rolünü vurgulamak ve bu konuda toplumun bilincini artırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Sağlıkta dönüşümün önemli bir parçası olan eczaneler, toplumun sağlığını korumak ve güçlendirmek için önemli bir ortaktır. Kamuoyunu bu konuda bilinçlendirmek ve aşı hizmetlerinin önemini vurgulamak adına, tüm paydaşlarla birlikte çalışmaya devam edeceğimizi belirtmek isteriz”

Editör: Haber Merkezi