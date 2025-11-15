Muğla'da şehit Emrah Kuran için düzenlenen cenaze töreninde yaşanan bir görüntü, sosyal medyada büyük infiale yol açtı. Tören sırasında bazı protokol üyelerinin kendi aralarında sohbet ederken gülmeleri, törende bulunanlar ve görüntüleri izleyen vatandaşların tepkisini çekti.

Şehit cenazesinde skandal: Görüntüye büyük tepki var

"HİS YOK, ACI YOK, EMPATİ YOK"

Törenin hüznüne gölge düşüren görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, kullanıcılar duruma sert ifadelerle tepki gösterdi. Paylaşımların altında "Terbiyesizlik", "Terbiyesiz herifler gördükçe sinirleniyorum", "His yok, acı yok, empati yok da hiç utanma da mı yok?", "Helva senin evde kavrulmayınca tatlı gelirmiş", "İki dakika insan olun", "Ne şehide ne ölüye saygıları kalmamış" şeklinde yorumlar yapıldı.

Olayın ardından protokol üyelerine yönelik eleştiriler artarken, vatandaşlar devlet törenlerinde daha fazla hassasiyet gösterilmesi gerektiğini ifade etti.