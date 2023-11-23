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Batman’da bölücü örgüt mensuplarının saldırısında 2017 yılında 22 yaşında şehit olan Çorumlu öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını ve öğretmenlik azmini beyazperdeye taşıyan “Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!” isimli sinema filmi yarından itibaren vizyona girecek. Filmin galası ise yine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.

Yönetmenliğini Murat Onbul'un üstlendiği filmin senaryosunu Uğur Kılıç ile Ozan Bodur kaleme aldı. Filmde Aybüke Öğretmeni Nihayet Şahin, Aybüke öğretmenin babasını Caner Kurtaran, annesini ise Zeynep Kankonde canlandırdı. Filmin oyuncuları arasında Engin Hepileri, Cansel Elçin, Murat Han, Turgay Tanülkü ve Zeliha Kendirci de yer alıyor.