Çorum Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destek verdiği proje kapsamında dernek tarafından il genelindeki tüm okullardaki öğrencilere eğitim seti hediye edilmesi planlanıyor. Proje Vali Yardımcısı Muhammed Gürbüz ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın katılımıyla pilot okul seçilen Albayrak İlkokulu'nda başlatıldı. Sınıfları gezen protokol üyeleri, öğrencilere eğitim seti hediye etti.

Şehit aileleri olarak güzel bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu ve onurunu yaşadıklarını dile getiren Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şube Başkanı Galip Deniz, “Dernek olarak eğitim setini 'Şehidimizden Kardeşine Hediye' diyerek çocuklarımıza şehitlerimiz adına hediye ettik. 2024-2025 eğitim-öğretim yılında da aynı çalışmalarımız devam edecek. Bize destek veren belediye başkanımıza, hayırsever iş adamlarımıza teşekkür ediyorum. Bu projenin Türkiye'de şehitlerimiz adına eğitim noktasında örnek olmasını temenni ediyor ve diliyorum. Şehitlerimiz adına çocuklarımızın eğitimine katkı sunacağına inanıyorum. Bugün 100 eğitim setini öğrencilerimize hediye ediyoruz” şeklinde konuştu.

Programa çeşitli siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.

Editör: İHA AJANS