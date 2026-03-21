Vali Ali Çalgan ve eşi Halide Çalgan ile Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve eşi Feyza Aşgın, protokol üyeleriyle birlikte Ramazan Bayramı kapsamında şehit aileleri ve gazilere yönelik anlamlı ziyaretler gerçekleştirdi.

Ziyaretler çerçevesinde, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Muharrem Gül, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Galip Deniz ile Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Derneği Başkanı Uğur Beker ziyaret edilerek Ramazan Bayramı tebrik edildi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenen protokol üyeleri, onların talep ve görüşlerini dinledi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmalarda, devletin her zaman şehit yakınları ve gazilerin yanında olduğu vurgulandı.

Ziyaretlerde konuşan Vali Ali Çalgan, “Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli aileleri ve fedakârlığın simgesi kahraman gazilerimizle bir araya gelmekten büyük onur duyuyoruz. Bu anlamlı buluşmalar, vefa duygularımızı daha da güçlendirmektedir. Tüm şehit ailelerimizin ve gazilerimizin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi