İspanya’nın Granada kentinde gerçekleştirilen “Wear to Care: Sustainable Fashion for a Thirst-Free World” adlı uluslararası Erasmus+ projesi, 20 Mart 2026 tarihinde düzenlenen kapanış etkinlikleriyle başarıyla tamamlandı.

Projeye Türkiye’den Çorum merkezli Eğitimde Değişim İçin Eylem Derneği (EDEN) de iki eğitimci ile aktif katılım sağladı. 16 Mart’ta resmi karşılama programıyla başlayan etkinlikler, hafta boyunca yoğun ve renkli bir programla devam etti.

Programın ilk gününde düzenlenen tanışma etkinlikleri ve okul ziyareti ile katılımcılar kaynaşırken, ülkelerin geleneksel motiflerini tanıttıkları sunumlar ilgi gördü. Gün, öğrencilerin sahnelediği Flamenko dans gösterisiyle sona erdi.

Proje kapsamında katılımcılar, Granada’nın en önemli tarihi yapılarından biri olan Alhambra Sarayı’nı ziyaret ederek kentin kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı buldu. İpek (Silk) Yorumlama Merkezi gezisi ve Albaicín bölgesinde gerçekleştirilen yürüyüşlerle de şehrin tarihi dokusu keşfedildi.

Etkinliklerin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise sürdürülebilir moda temalı defile ve sergi oldu. Öğrencilerin geri dönüşüm malzemeleriyle hazırladığı tasarımlar sergilenirken, “Plastic Fashion” sunumu ve “Plastic Flamenco” atölyesi ile çevre bilinci vurgulandı. Gün, geleneksel Flamenko gösterisi ve akşam yemeği ile devam etti.

Projenin son gününde gerçekleştirilen İngilizce dersleri ve “Slow Fashion Yoga” etkinliği ile program tamamlandı. Ardından düzenlenen sertifika töreninde katılımcılara belgeleri takdim edildi. Öğrenciler veda etkinlikleriyle projeyi noktalarken, öğretmenler değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Bir hafta süren proje boyunca katılımcılar; sürdürülebilir moda, çevre duyarlılığı ve kültürel paylaşım konularında önemli kazanımlar elde etti. Uluslararası iş birliğini güçlendiren proje, gençler arasında sürdürülebilir bir gelecek için farkındalık oluşturdu.

Muhabir: SELDA FINDIK