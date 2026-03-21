CHP Çorum önceki dönem İl Başkanlarından, Güleryüz Düğün Salonları işletmecisi Hasan Eray Tüfekçi’nin anneannesi Kamer Sevinçoğlu (94) hayatını kaybetti.

Aşır Sevinçoğlu'nun eşi, Abidin, Hanım, Yosma, Neriman, Satılmış, Bayram, Muharrem'in anneleri, Adnan Tüfekçi ve Ali Baş’ın kayınvalidesi, CHP önceki dönem İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi’nin anneannesi olan Kamer Sevinçoğlu, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Merhumenin cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenen Hakka yürüme erkanının ardından Çorum Merkez Gelhayır (Boğazönü) Köyü’nde toprağa verildi.

Cenaze törenine; CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkan Yardımcısı Güngör Atak, CHP Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, CHP Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kıvanç Azman, İl Genel Meclisi Üyesi Ömer Boyraz, İl ve İlçe yöneticileri, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı İbrahim Doğan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ