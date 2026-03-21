Çorum Belediyesi, artan kuraklık ve olası su kıtlığı riskine karşı su kaynaklarının daha etkin yönetilmesi amacıyla önemli bir çalışma başlattı. Belediye, şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayan dört barajda su seviyelerinin daha doğru ve detaylı şekilde belirlenebilmesi için batimetrik haritalama çalışmalarına başladı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında barajlardaki su miktarı bilimsel yöntemlerle detaylı olarak ölçülerek gerçek doluluk oranları ortaya konulacak. Bu sayede yalnızca yüzey verilerine dayalı ölçümlerin ötesine geçilerek, toplam su hacmi daha sağlıklı ve güvenilir biçimde hesaplanabilecek.

Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamada, son dönemde etkisini artıran kuraklık tehlikesine dikkat çekilerek mevcut su kaynaklarının planlı ve bilinçli kullanımının büyük önem taşıdığı vurgulandı. Batimetrik haritalama çalışmalarıyla elde edilecek verilerin, su yönetiminde daha isabetli ve sürdürülebilir kararlar alınmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Açıklamada ayrıca, elde edilen veriler doğrultusunda gerekli operasyonel planlamaların yapılacağı ve olası risklere karşı önceden önlem alınacağı belirtildi. Çorum Belediyesi, suyun korunması ve sürdürülebilir yönetimi konusundaki çalışmaları kararlılıkla sürdürdüğünü ifade etti.

Ayrıca, vatandaşlara su tasarrufu konusunda duyarlı olunması çağrısında bulunuldu.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR