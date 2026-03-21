Vali Ali Çalgan, 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Nevruz’un Türk milletinin köklü kültürel mirasının önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Nevruz’un Orta Asya’dan Balkanlar’a uzanan geniş bir coğrafyada baharın gelişini müjdelediğini belirten Vali Çalgan, bu özel günün birlik, kardeşlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğine dikkat çekti.

Türk milletinin tarih boyunca bayramları barış, yardımlaşma ve toplumsal dayanışmanın sembolü olarak gördüğünü ifade eden Vali Çalgan, bu değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının önemine işaret etti.

Mesajında Nevruz’un yüzyıllardır coşkuyla kutlandığını belirten Ali Çalgan, farklı toplumlarda çeşitli geleneklerle yaşatılan bu özel günün bir bahar şenliğine dönüşerek günümüze kadar ulaştığını kaydetti.

Doğanın uyanışını simgeleyen Nevruz’un aynı zamanda dostluk, kardeşlik ve paylaşma ruhunu pekiştirdiğini ifade eden Vali Çalgan, mesajının sonunda Nevruz Bayramı’nın milletin birlik ve beraberliğini güçlendirmesini temenni ederek, bu anlamlı günün tüm insanlığa barış, huzur, umut ve bereket getirmesi dileğinde bulundu.

Muhabir: Haber Merkezi