Her maçtan sonra olduğu gibi kendi sosyal medya hesabından paylaşım yapan Muhsin Dere, Boluspor galibiyetinden ardından yaptığı açıklamada, şehrin destek vermesi halinde Çorum FK’nın daha büyük başarılar kazanabileceğini belirtirken, “Sahamızda, sezonun ilk yarısının son maçında Boluspor karşısında güzel bir oyun sergileyerek 2-0 galip gelen Ahlatcı Çorum FK’mızı, yönetim, teknik heyet, futbolcularımız ve taraftarımızı tebrik ediyorum.

Haftalardır söylediğimiz gibi, sezonun ilk yarısını play-off potasında tamamladık. Şehrimiz destek verirse takımımız daha fazlasını da başarabilir.

Ahlatcı Çorum FK, hepimize emanet” ifadelerini kullandı.