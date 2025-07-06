Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit bölgesinde arama- tarama faaliyetlerine katılan 5 askerin, metan gazı zehirlenmesi sonucu şehit olduğunu açıkladı.

Pençe-Kilit Harekâtı kapsamında 28 Mayıs 2022 tarihinde teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan P. Ütğm. Nuri Melih Bozkurt'un naaşını aramak üzere, bölgedeki terörden temizlenmiş 852 rakımlı tepedeki bir mağarada arama çalışması başlatıldı.

Yapılan arama-tarama faaliyeti sırasından 19 asker metan gazına maruz kaldı.

Fenalaşan askerler, derhal hastaneye kaldırıldı.

Ancak metan gazına maruz kalan askerlerden kahreden haber geldi.

Hastaneye kaldırılan 5 askerimiz, metan gazı zehirlenmesi nedeniyle şehit düştü.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Türkiye'nin ciğerlerini yakan haber sonrası Milli Savunma Bakanlığı, basın açıklamasın yaptı.

MSB'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Değerli Basın Mensupları,

Pençe-Kilit Harekâtı kapsamında 28 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen mağara arama-temizleme faaliyeti sırasında, teröristlerin açtığı ateş sonucu P. Ütğm. Nuri Melih Bozkurt şehit olmuş, yoğun ateş nedeniyle naaşına ulaşılamamıştır. Bölge kontrol altına alınmış, teröristler etkisiz hâle getirilmiş ancak tüm aramalara rağmen şehidimizin naaşına henüz ulaşılamamıştır.

"5 KAHRAMAN PERSONELİMİZ ŞEHİT OLDU"

Arama çalışmalarında, naaşın bulunabileceği tüm alanlar özel teşkil edilen ekiplerce titizlikle taranmaktadır. Devam eden arama faaliyetleri kapsamında; Pençe-Kilit Harekât bölgesinde bulunan, önceden hastane maksadıyla kullanıldığı bilinen, teröristlerden temizlenmiş olan 852 rakımlı tepedeki bir mağarada 6 Temmuz 2025 tarihinde yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında 19 personelimiz metan gazına maruz kalmış, derhâl hastaneye sevk edilmiş; yapılan tüm müdahalelere rağmen beş kahraman personelimiz şehit olmuştur.

Bölgede kurtarma faaliyetleri tam teçhizatlı AFAD ve TSK ekiplerinin koordineli çalışmalarıyla devam etmektedir.

Muhabir: Haber Merkezi