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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 20 Kasım 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temas sonucunda, kahraman silah arkadaşımız Piyade Üsteğmen Abdullah Köse şehit olmuştur. İlk belirlemelere göre 5 terörist temasta etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.



Şehidin acı haberi, Keçiören ilçesi Bağlum semtinde yaşayan ailesine verildi. Şehit evinin önüne taziye çadırları kuruldu. Şehit Köse’nin cenazesi Ahmed Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağlum Mezarlığı'nda toprağa verildi.