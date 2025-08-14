Sağ omzundan geçirdiği sakatlık nedeniyle forma giyemeyen İbrahim Sehic, antrenmanlarını sürdürürken, sezonun ilk haftasında, Amed Sportif Faaliyetler’le oynanan maçın kadrosunda yer almamıştı. 36 yaşındaki Bosna Hersekli kalecinin Adana Demirspor, Sarıyer ve Keçiörengücü maçlarında da forma giyemeyeceği, A Milli Futbol Takımımızın 4 Eylül’de Gürcistan, 7 Eylül’de de İspanya ile oynayacağı Dünya Kupası E Grubu Eleme maçları nedeniyle lige verilecek milli aranın ardından Vanspor maçıyla birlikte sahalara dönmesinin hedeflendiği belirtildi.

Muhabir: Haber Merkezi