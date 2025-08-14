Arca Çorum FK’nın bu haftaki rakibi Adana Demirspor, hafta başında Esenler Erokspor’la deplasmanda 2-2 berabere kaldıktan sonra Arca Çorum FK maçına odaklandı. Lacivert-mavili takım, Cumartesi günü sahasında oynayacağı Arca Çorum FK maçının hazırlıklarına ara vermeden başlarken, teknik direktör Koray Palaz, Esenler Erokspor maçındaki enerji ve disiplini Arca Çorum FK karşılaşmasında da sahaya yansıtacaklarını söyledi.

Erokspor maçında ortaya koydukları mücadelenin umut verici olduğunu kaydeden teknik direktör Koray Palaz, “Genç bir kadroya sahibiz ve transfer yasağı nedeniyle mevcut oyuncularımızla yolumuza devam edeceğiz. Ancak sahadaki mücadele, geleceğe umutla bakmamızı sağladı. Çorum FK karşılaşmasında da aynı enerji ve disiplinle sahada olacağız. Oyuncularımız, tüm zorluklara rağmen Adana Demirspor armasını en iyi şekilde temsil etmeye kararlı” şeklinde konuştu.